ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 5 января 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:49 Сборная Канады выиграла золото молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии Спорт
23:20 Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на первом этапе ралли "Дакар" Спорт
23:00 В Хорватии завершилось голосование второго тура выборов президента В мире
22:03 Бондарь: Внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет цен Общество
21:38 Хоккеисты Финляндии и ОАЭ вышли в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске Спорт
21:33 Тегеран заявил о подготовке удара по военным объектам США В мире
21:29 Рождественский турнир любителей хоккея может в будущем проходить под эгидой IIHF - Фазель Спорт
21:14 ФОТОФАКТ: Хоккеисты из Финляндии вышли в полуфинал Рождественского турнира Спорт
21:08 Больше всего многодетных семей проживает в Брестской области - Минтруда Общество
20:55 Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию Общество
20:09 Шведские хоккеисты выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира в Чехии Спорт
19:54 На МИД Австрии совершена кибератака В мире
19:35 Минское "Динамо" проиграло СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ Спорт
19:30 Умер народный артист России Геннадий Пискунов В мире
18:54 Количество инфицированных пневмонией неизвестного вида в Китае возросло до 59 В мире
18:20 Малайзия предложила помощь Австралии в тушении лесных пожаров В мире
17:37 ФОТОФАКТ: Сборная Международной федерации хоккея обыграла команду США на Рождественском турнире в Минске Спорт
17:31 В Беларуси еще не наступила климатическая зима - Белгидромет Общество
17:16 Милиция установила личность женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи Происшествия
17:11 Гомельский БЧ второй раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу Спорт
17:01 Определились соперницы белорусских теннисисток на турнире в Шэньчжэне Спорт
16:39 Совмин установил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров в 2020 году Экономика
16:06 Движение транспорта по М3 возле "Экспобела" временно ограничат днем 8 января Регионы
15:58 Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира в Минске Спорт
15:52 Беларусь осуществит дополнительную подписку на акции МБРР Экономика
15:25 Минздрав определил, какое количество наркосредств могут изготавливать и хранить юрлица Общество
14:25 Рабочего завалило бревнами на деревообрабатывающем предприятии в Жабинке Происшествия
14:18 Подарки от участников Рождественского турнира получили ребята четырех детских домов семейного типа Общество
14:17 Тело женщины нашли в подвале дома в Минске Происшествия
14:15 ФОТОФАКТ: Соревнования "Золотая шайба" проходят в Минске Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
05 января 2020, 21:38

Хоккеисты Финляндии и ОАЭ вышли в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XVI Рождественском турнире среди любителей хоккея в Минске сегодня определились последние участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из группы В в полуфиналал прошла команда ОАЭ, обыгравшая хоккеистов Балкан с результатом 13:4. В понедельник, 6 января хоккеисты ОАЭ поспорят за выход в финал с командой Президента Беларуси.

В предварительной группе С первое место заняла команда Финляндии, переигравшая швейцарцев со счетом 10:0. Завтра в полуфинале финны сыграют с российскими хоккеистами, которые были лучшими в группе D.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ОАЭ турнир Финляндия хоккей
Новости рубрики Спорт
Сборная Канады выиграла золото молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии
Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на первом этапе ралли "Дакар"
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Фото из архива Рождественский турнир любителей хоккея может в будущем проходить под эгидой IIHF - Фазель
ФОТОФАКТ: Хоккеисты из Финляндии вышли в полуфинал Рождественского турнира
Шведские хоккеисты выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира в Чехии
Минское "Динамо" проиграло СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Бондарь: Внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет цен
Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию
Горошек к Новому году, кофе и кукуруза! Покупки к празднику принесли белорусам большие деньги!
Топ-новости
В Беларуси повысят скоростной режим на 19 участках республиканских автодорог и МКАД
В Беларуси еще не наступила климатическая зима - Белгидромет
Сборная России вышла в полуфинал Рождественского турнира в Минске
В Беларуси с 26 ноября от гололедных и холодовых травм пострадали более 3,5 тыс. человек
ФОТОФАКТ: Сборная Международной федерации хоккея обыграла команду США на Рождественском турнире в Минске
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Команда "МАЗ-СПОРТавто" стартует в ралли-рейде "Дакар-2020" в Саудовской Аравии
Подарки от участников Рождественского турнира получили ребята четырех детских домов семейного типа
Гомельский БЧ второй раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу
ДТП под Могилевом: пострадавшим оказывали помощь 60 врачей и медсестер
Три человека удостоены специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп"
БЖД в декабре 2019 года реализовала более 146 тыс. электронных билетов
Топливо на АЗС в Беларуси с 5 января дорожает на 1 копейку
Правительство и Нацбанк утвердили стратегию повышения доверия к белорусскому рублю
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.