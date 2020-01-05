Хоккеисты Финляндии и ОАЭ вышли в 1/2 финала Рождественского турнира в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XVI Рождественском турнире среди любителей хоккея в Минске сегодня определились последние участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из группы В в полуфиналал прошла команда ОАЭ, обыгравшая хоккеистов Балкан с результатом 13:4. В понедельник, 6 января хоккеисты ОАЭ поспорят за выход в финал с командой Президента Беларуси.

В предварительной группе С первое место заняла команда Финляндии, переигравшая швейцарцев со счетом 10:0. Завтра в полуфинале финны сыграют с российскими хоккеистами, которые были лучшими в группе D.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.-0-

Фото Максима Гучека