Хоккеисты Финляндии и Швеции одержали вторые победы на молодежном чемпионате мира

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии и Швеции одержали вторые победы на старте молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающие в предварительной группе А финские хоккеисты разгромили команду Австрии со счетом 7:1. За весь матч австрийцы сумели нанести по воротам противника лишь 9 бросков. Дублем у победителей отметился Вилле Койвунен, причем свою вторую шайбу он забросил в падении, находясь спиной к воротам. Гол и две результативные передачи записал в свой актив Брэд Ламберт. В первом туре финны были сильнее немцев - 3:1. Сегодня команда Германии сумела одолеть сверстников из Чехии, вырвав победу в овертайме - 2:1. Обе шайбы у немцев забросил Александр Бланк. На старте чехи проиграли хозяевам турнира канадцам - 3:6.

В квинтете В шведы переиграли словаков с сухим счетом 3:0. В первом туре словаки уступили действующим чемпионам планеты американцам с минимальной разницей - 2:3. Первую викторию одержали россияне, взявшие верх над сверстниками из Швейцарии с результатом 4:2. В стартовом поединке российская команда уступила шведам - 3:6.

Первый этап 46-го молодежного мирового первенства завершится 31 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по четыре команды из двух групп. Матчи 1/4 финала пройдут 2 января, полуфиналы намечены на 4 января, решающий поединок и матч за бронзовые медали состоятся 5 января. По решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) в этом сезоне никто не покинет элитный дивизион. Ранее планировалось, что после окончания предварительного этапа команды, которые займут пятые места в двух группах, проведут серию до двух побед за право остаться в элите молодежного хоккея, а теперь неудачникам не придется сражаться за сохранение прописки. Таким образом, в следующем мировом молодежном первенстве, которое через год пройдет в российских Новосибирске и Омске, примут участие не 10, а 11 команд. Среди них будет и белорусская "молодежка", которая недавно в Дании успешно провела мировое первенство в дивизионе IA, заняв первое место.

В финале прошлого молодежного планетарного форума, проходившего в Эдмонтоне, американцы переиграли канадцев - 2:0. В игре за бронзу финны оказались сильнее россиян - 4:1. Команда Канады 18 раз выигрывала молодежный чемпионат мира, 13 титулов у хоккеистов России (с учетом восьми побед сборных СССР и одной - СНГ), по пять раз лучшими становились сборные Финляндии и США.-0-