Хоккеисты Финляндии победили Канаду на старте ЧМ в Словакии

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии победили соперников из Канады со счетом 3:1 на старте чемпионата мира, который начался сегодня в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче в группе А в Кошице фаворитами считались североамериканцы, которые смогли собрать крепкий по НХЛовским меркам состав, но финны лучше реализовали свои моменты. На 7-й минуте периода Каапо Какко открыл счет, еще до перерыва канадцы усилиями Джонатана Маршесо сделали цифры равными - 1:1. Решающим стал третий период, когда Арту Иломяки вывел финнов вперед, а окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота, установил Каапо Какко - 3:1.

В группе В сборная России в Братиславе нанесла поражение Норвегии - 5:2. Голы у россиян забивали Евгений Дадонов (9, 30 минуты), Артем Анисимов (15), Никита Кучеров (29) и Никита Гусев. Следующую игру на турнире российская команда проведет 12 мая против Австрии.

Чемпионат мира продолжится сегодня в 21.15 матчами США - Словакия (группа А) и Швеция - Чехия (группа В).-0-