Хоккеисты Финляндии победили Россию и вышли в финал чемпионата мира

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии победили Россию со счетом 1:0 и вышли в финал чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мощная линия атаки россиян в полуфинальной встрече оказалась не столь результативной. Финны уверенно действовали в защите. В первом периоде наиболее близок к успеху был Александр Овечкин. Нападающий "Вашингтона" совершил сольный проход обыграв защитника соперников, но голкипер Кевин Ланкинен уверенно сыграл ловушкой.

Ключевым моментом встречи стал эпизод на 51-й минуте матча. Россияне ошиблись при выводе шайбе из своей зоны, а в следующий момент капитан команды Финляндии Марко Анттила отправил шайбу в "домик" голкиперу "Тампы" Александру Василевскому - 1:0.

Подопечные Ильи Воробьева имели шанс открыть счет при игре в большинстве, но не сумели отличиться. В концовке россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли сравнять счет.

Во втором полуфинальном матче чемпионата мира в Словакии сегодня сыграют сборные Чехии и Канады. Финал мирового форума состоится 26 мая.-0-