Хоккеисты Финляндии победили в финале Канаду и стали чемпионами мира

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии победили в финале чемпионата мира Канаду со счетом 3:1 и завоевали золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч турнира в Братиславе оказался не столь богатым на голы. Канадцы на старте первого периода прочно обосновались в зоне соперников, но забросить смогли только на 11 минуте. Ши Теодор отважился на сольный проход от синей линии и точно бросил в левую от вратаря Кевина Ланкинена "девятку" - 1:0.

После перерыва финны сумели отыграться. Капитан команды Суоми Марко Анттила точно бросил между щитков голкипера Мэтта Мюррея - 1:1. В заключительные двадцать минут встречи Марко Анттила вывел свою сборную вперед, воспользовавшись пасом из-за ворот и отправив шайбу над плечом вратаря канадцев - 2:1. Третью шайбу в составе финов провел Хари Песонен -3:1. В конце финального матча канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли.

В Братиславе также определились обладатели бронзовых наград. Третье место заняли хоккеисты России, которые в серии буллитов обыграли Чехию - 3:2. Сборная России последний раз чемпионом мира становилась в 2014 году в Минске.

Для хоккеситов Финляндии золотые медали мирового форума третьи в истории. Ранее они становились первыми в 1995 и 2011 годах.

Итоговое положение чемпионата мира: 1.Финляндия. 2.Канада. 3.Россия. 4.Чехия. 5.Швеция. 6.Германия. 7.США. 8.Швейцария. 9.Словакия. 10.Латвия. 11.Дания. 12.Норвегия. 13.Великобритания. 14.Италия. 15.Франция. 16.Австрия.

Сборные Австрии и Франции покинули элитный дивизион. Эти две команды в 2020 году на мировом форуме в Швейцарии заменят хоккеисты Казахстана и Беларуси.-0-