Хоккеисты Финляндии, Швейцарии, США и России вышли в полуфинал молодежного ЧМ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде определились участники полуфинальных игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главная сенсация четвертьфинальной стадии произошла в Ванкувере, где фавориты мирового первенства канадцы уступили в овертайме команде Финляндии со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). В полуфинале финны встретятся со сборной Швейцарии, которая неожиданно обыграла шведов - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Еще в одном поединке 1/4 финала хоккеисты России уверенно переиграли соперников из Словакии - 8:3 (4:0, 3:0, 1:3). В борьбе за выход в финал россияне сыграют с хоккеистами США, которые взяли верх над командой Чехии - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Полуфинальные баталии состоятся 4 января, их победители 5 января встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.

В первом поединке серии за право остаться в элитном дивизионе молодежного ЧМ казахстанская "молодежка" одолела датчан со счетом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Вторая встреча состоится 4 января, третья, если понадобится, пройдет 5 января.-0-