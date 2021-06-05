Хоккеисты Финляндии сыграют с канадцами в финале ЧМ-2021 в Риге

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Финляндии сыграют с канадцами в финале чемпионата мира -2021 в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй полуфинальный матч между сборными Финляндии и Германии завершился победой северян со счетом 2:1 (2:0, 0:1. 0:0). Будущие финалисты начали с острых атак на ворота соперников и на 14-й минуте матча Ииро Пакаринен броском с правого пятака открыл счет в матче после передач Антона Лунделла и Оливера Каски. На этом финны не остановились и через пять минут Ханнес Бьернинен удвоил преимущество своей дружины, реализовав выход один в ноль.

К чести немцев стоит отметить, что они не стали сдаваться на милость победителей и постарались сравнять счет матча. На 32-й минуте им удалось отквитать одну шайбу. В большинстве отличился Маттиас Плахта, заставший вратаря финнов врасплох броском от синей линии.

В третьем периоде немцы окончательно выровняли ход встречи, создавая опасные моменты у ворот финнов, правда реализация их оставляла желать лучшего. Вратарь североевропейцев Юхо Олкинуора был на чеку. В конце встречи немцы, пытаясь перевести игру в овертайм, заменили вратаря шестым полевым игроком, но оборона финнов ошибок не допустила. Счет остался прежним.

Финальный поединок 84-го планетарного хоккейного форума между дружинами Канады и Финляндии и матч за бронзовые награды в котором сыграют немцы с американцами, состоятся в латвийской столице 6 июня. Сборная Беларуси выступила в Риге неудачно, заняв предпоследнее, 15-е место.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году в Словакии, золото завоевали финские хоккеисты, победившие в финале канадцев с результатом 3:1. В поединке за бронзу россияне одолели чехов в серии послематчевых буллитов - 3:2.-0-