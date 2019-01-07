Хоккеисты Финляндии в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии обыграли команду Объединенных Арабских Эмиратов в матче за третье место со счетом 6:3 и в седьмой раз стали бронзовыми призерами Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе матча на большой площадке "Чижовка-Арены" финны вели 2:1, но во втором периоде соперники из ОАЭ значительно прибавили в скорости и смогли сравнять счет - 2:2.

Определяющим в исходе встречи стал третий период. Арабская команда в одном из эпизодов нарушила правила, а соперники из страны Суоми уверенно реализовали большинство. Вскоре Йессе Ниинимяки добился успеха, после того как команда ОАЭ пропустила острую контратаку - 4:2. Окончательный счет встречи - 6:3.

Для команды Финляндии бронзовые награды Рождественского турнира стали седьмыми в коллекции. Хоккеисты из этой страны также завоевывали серебряные награды в 2016 и 2017 годах.

Финальный турнир XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси состоится сегодня в 18.00. Команда Президента Беларуси сыграет с соперниками из России.-0-

Команды Беларуси и России сыграют в финале Рождественского турнира любителей хоккея Решающий матч за почетный трофей начнется на большой площадке "Чижовка-Арены" в 18.00. В финале Рождественского турнира Беларусь и Россия встретятся в 13-й раз за 15 лет проведения соревнований.

Фото Максима Гучека