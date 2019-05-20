20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Франции и Австрии покидают элитный дивизион чемпионата мира по итогам выступления в групповой стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Австрийская дружина провела напряженный поединок против Италии. У обеих команд после шести проведенных матчей не было набранных очков и в очном противостоянии они выясняли кто займет шестое место в группе В и покинет топ-дивизион. Сильнее были итальянцы. Основное время игры завершилось вничью - 3:3, в овертайме заброшенных шайб не оказалось, а серию буллитов лучше исполнила "Скуадра адзурра".

Турнирное положение группы В: Россия - 18 (6), Чехия - 15 (6), Швеция - 15 (6), Швейцария - 12 (6), Латвия - 6 (6), Норвегия - 6 (6), Италия - 2 (7), Австрия - 1 (7).

Ранее сборная Франции неожиданно уступила Великобритании - 3:4 в овертайме и также покинет класс сильнейших. Уверенно в групповой стадии выступает сборная Канады, которая нанесла поражение Дании - 5:0, одержав пятую победу на турнире.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 16 очков (6 матчей), Канада - 15 (6), США - 14 (6), Германия - 12 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (6), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7).

В классе сильнейших в следующем году хоккеистов Франции и Италии заменят сборные Казахстана и Беларуси.

Чемпионат мира в Словакии продолжится 21 мая матчами Финляндия - Германия, Чехия - Швейцария, Словакия - Дания, Норвегия - Латвия, Канада - США и Россия - Швеция.-0-