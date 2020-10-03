3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" крупно победили "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты из Молодечно с самого начала дали понять о серьезности своих намерений, с первых минут начав штурм ворот гостей. На четвертой минуте комбинация "Динамо" принесла успех. Дмитрий Амброжейчик и Кирилл Никулин вывели на ударную позицию Игоря Мартынова, который не промахнулся.

Постепенно "рыси" освоились и начали все чаще испытывать на прочность оборону соперников. Одна из таких атак на 15-й минуте встречи принесла им успех. Александр Скоренов завершил усилия Германа Нестерова и Романа Рачинского.

Во втором периоде хоккеисты «Гомеля» окончательно вышли из тени. Благодаря голевому дублю Германа Нестерова команда из города над Сожем вышла вперед. Окончательный счет в матче установил Кирилл Межейников, забросивший четвертую шайбу в ворота молодечненцев.

В еще одной встречи субботнего игрового дня гродненский "Неман" был разгромлен гостями из жлобинского "Металлурга" – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0). У победителей отличились Алексей Ефименко, Сергей Кузнецов, Алексей Михнов, а также Дмитрий Войтехов, забросивший дважды. В дневном поединке игрового дня хоккеисты столичной "Юности" одержали уверенную победу над "Могилевом" – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0).

Матч между "Локомотивом" из Орши и солигорским "Шахтером" не состоялся - "железнодорожникам" присуждено очередное техническое поражение. В воскресенье, 4 октября, "Неман" и "Металлург-Жлобин" сыграют между собой еще раз.-0-