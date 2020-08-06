Хоккеисты "Гомеля" крупно выиграли у "Витебска" в поединке Кубка Салея

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" крупно выиграли у соперников из "Витебска" в заключительном матче первого игрового дня Кубка Салея в группе А. Поединок в пользу "рысей" завершился со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гомельские хоккеисты с первых минут дали понять серьезность своих намерений. К 15-й минуте встречи счет уже был 3:0 в пользу подопечных Сергея Стася. Первую шайбу в ворота "медведей" забросил Александр Скоренов. Ярослав Сергиевский и Илья Камбович довели счет до крупного. Но на этом "рыси" не остановились. Третий период начался с очередного голевого залпа от Александра Скоренова. Гомельчане продолжали диктовать условия своим соперникам до самого финального свистка, но шайба не шла в ворота, и счет остался прежним.
Начали спор за место в "Финале четырех" Кубка Салея и команды группы Б. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили Беларусь (U-18) благодаря шайбам Данилы Климовича и Кирилла Никулина - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). "Могилев", ударно проведя третью двадцатиминутку, одержал викторию над "Лидой" - 5:3 (0:2, 1:0, 4:1). "Пинские ястребы" в гостях не растерялись и, оказавшись в роли отыгрывающихся, забросили три шайбы оршанскому "Локомотиву" - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).
Второй игровой день Кубка Салея состоится 8 августа. Согласно расписанию турнира силами померяются "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Брест" - "Металлург" (Жлобин), "Авиатор" (Барановичи) - "Гомель", "Лида" - "Динамо-Молодечно", "Неман" (Гродно) - Беларусь (U-18), "Пинские ястребы" - "Могилев". -0-