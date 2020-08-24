Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Брест" и вышли в "Финал четырех" Кубка Салея

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Брест" в поединке предварительной стадии Кубка Салея - 2020. Один из центральных матчей в группе А завершился с минимальным преимуществом "рысей" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил в равной борьбе, команды играли с оглядкой на оборону, больше надеясь словить соперников на контратаке. В первой двадцатиминутке у брестчан удаления были чаще, чем у конкурентов, но извлечь из этого пользу подопечные Сергея Стася не смогли.

Во втором периоде гомельчане решили взять нити игры в свои руки и отчасти у них это получилось. На 39-й минуте в равных составах победную шайбу забросил игрок "рысей" Кирилл Межейников.

В заключительной двадцатиминутке "Бресту" надо было отыгрываться, однако атаки на оборонительные редуты гомельской дружины ни к чему не привели. Когда заканчивались аргументы у защитников "рысей", в игру вступал Андрей Грищенко.

В группе А завершились еще два матча. Солигорский "Шахтер", потерявший даже теоретические шансы на попадание в "Финал четырех", порадовал своих фанатов крупной победой над "Авиатором" из Барановичей - 8:0 (4:0, 2:0, 2:0). Фактически игра была сделана уже в первом периоде. Счет на второй минуте открыл Сергей Станкевич, Евгений Дадонов на третьей минуте удвоил преимущество "горняков", а еще через минуту отличился Никита Ремезов. "Летчики" вроде бы начали приходить в себя, но на 17-й минуте вновь шайбу в их ворота забросил Никита Ремезов. В оставшиеся два периода солигорчане еще четыре раза огорчили барановичскую команду.

Новополоцкий "Химик", уверенно выступающий под руководством Олега Хмыля, вновь добыл три очка. На сей раз в областном дерби был повержен "Витебск" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). По шайбе в ворота "медведей" забросили Владислав Ковалевич, Роман Ментюк и Артем Землянкин.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этой стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матч за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-