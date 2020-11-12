12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч получился очень упорным. Обе команды не хотели ступать и старались надежно действовать в обороне. Неудивительно, что первые два периода прошли без заброшенных шайб. А вот после второго перерыва они посыпались, как из рога изобилия. На 45-й минуте отличился игрок молодечненской дружины Андрей Степанов, которому ассистировали Андрей Геращенко и Дмитрий Амброжейчик. Гомельчанам для того, чтобы ответить результативным выпадом, понадобилось 10 минут. Олег Попов завершил комбинацию, начатую Антоном Елисеенко и Александром Скореновым.

Второй раз в матче молодечненцы вышли вперед за три с небольшим минуты до конца третьего периода. Шайбу на свой счет записал Дмитрий Амброжейчик. Но и это был еще не конец. "Рыси" устроили финальный штурм ворот Никиты Толопило, и менее чем за минуту до финальной сирены меткий бросок Александра Скоренова перевел игру в овертайм.

В дополнительное время точку в матче поставил Николай Сусло, принесший победу подопечным Сергея Стася.-0-