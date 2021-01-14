14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Сергея Стася со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде молодечненцы делали все, чтобы ускорить игру и чтобы шайба как можно меньше гостила в средней зоне. Подопечные Константина Кольцова смотрелись поинтереснее соперников, однако им не хватало точности в завершающей стадии атак. "Рыси" в отсутствии лидеров атак Игоря Ревенко и Александра Скоренева сделали ставку на действия вторым номером. Такая тактика оправдала себя. Защитники и вратарь "Гомеля" Максим Лубский отлично вошли в игру, практически не допуская оплошностей. На 14-й минуте встречи "рыси" сполна смогли наказать соперника за досадную ошибку. Голкипер команды из Минской области Ян Шелепнев неуверенно сыграл после дальнего броска Вадима Сушко из средней зоны, и шайба оказалась в воротах "Динамо". Это взятие ворот не лучшим образом сказалось на действиях молодечненцев, которые до перерыва так и не смогли забросить.

Во втором периоде гомельчане постепенно перехватили инициативу, стали чаще гостить на половине площадки соперников и создавать опасные моменты у ворот Яна Шелепнева, который не выручил свою команду еще трижды. Защитники "Динамо" слишком прижались к своим воротам, и на 27-й минуте Нассер Субхи завершил комбинацию, начатую Ильей Камбовичем и Николаем Сусло, удвоив преимущество "рысей". Затем отличился Виталий Кудрин, получивший отличный пас из-за ворот. Прошло не так уж и много времени, как Кирилл Бовин, удачно подставив клюшку под дальний бросок, огорчил Яна Шелепнева четвертый раз за встречу. Динамовцам удалось в какой-то степени возродить интригу в матче после того, как Дмитрий Кузьмин смог отквитать один гол незадолго до сигнала на второй перерыв.

Третий период начался для хозяев обескураживающе. Гомельчанам удался "побег" к воротам соперников, и Владислав Бойко забросил пятую шайбу своей дружины в матче. На этот гол молодечненцы ответили шайбой Геннадия Косинского. Однако окончательную точку в матче поставил автор шестого взятия ворот молодечненцев Максим Войтович. Дальнейшие попытки изменить ход встречи со стороны хоккеистов "Динамо" успехом не увенчались. -0-