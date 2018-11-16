Хоккеисты "Гомеля" обыграли латвийский "Курбадс" на старте Континентального кубка

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли латвийский "Курбадс" на старте полуфинальной стадии Континентального кубка со счетом 6:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало встречи на "Шарлемань-Арене" в Лионе осталось за белорусской командой. Усилиями Евгения Соломонова "рыси" открыли счет на четвертой минуте встречи. Вскоре преимущество "Гомеля" увеличил Михаил Прус. На 16-й минуте численное большинство реализовал Андрей Колосов - 3:0.
После перерыва латвийские хоккеисты провели несколько опасных атак и сократили отставание в счете до минимума 2:3. Однако гомельчане удачно разыграли преимущество в игре "5 на 3". Автором гола стал Александр Сырей. В заключительные двадцать минут встречи у белорусов отличились Николай Сусло и Евгений Хузеев. Итоговый счет - 6:2.
В другом матче группы D в 22.30 сыграют французский "Лион" и казахстанский "Арлан". По итогам кругового турнира путевки в суперфинал достанутся двум лучшим командам квартета.-0-
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