Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Металлург" в матче чемпионата Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли жлобинский "Металлург" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 5:4 (2:0, 1:3, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого периода казалось, что у "рысей" в этом противоборстве проблем не возникнет. Они уверенно диктовали условия своим соперникам из Жлобина и заслуженно повели со счетом 2:0. Отличились Николай Сусло и Олег Качеловский.

Однако первый перерыв пошел "стальным волкам" на пользу. Алексей Михнов и Владислав Соколовский сравняли счет. Герман Нестеров вновь вывел "рысей" вперед, но соперники нашли в себе силы еще раз выровнять ситуацию на площадке. Отличился Сергей Кузнецов.

В заключительной трети поединка гомельчане вновь взяли игру в свои руки. Им удалось дважды поразить ворота "стальных волков". Голевые атаки завершили Нассер Субхи и Александр Скоренов. На эти взятия ворот "Металлург" ответил шайбой Сергея Тополя.

В остальных поединках вечерней части игрового дня "Локомотив-Орша" уступил "Могилеву" - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0), а "Неман" проиграл "Динамо-Молодечно" - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).-0-