17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Сергея Стася со счетом 4:1 (0:0, 4:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом "рысей", однако в первом периоде хоккеисты могилевской дружины успешно отбивались от атак хозяев площадки. И все же во втором периоде гомельчане смогли заставить капитулировать вратаря "львов", благо те часто нарушали правила.

Счет на 27-й минуте матча открыл Евгений Хузеев, использовавший большинство своей команды. На 32-й минуте огорчил могилевчан, у которых на льду было на два игрока меньше, Герман Нестеров. Ему помогли Александр Скоренов и Антон Елисеенко.

После этого шайба побывала в воротах Могилева еще дважды. Евгений Хузеев на 33-й минуте оформил дубль, а затем пришла очередь праздновать голевой успех для Кирилла Куцыря. Он отличился на 38-й минуте поединка.

После перерыва гомельчане играли по счету, сделав ставку на контратаки. В итоге гости смогли забросить шайбу престижа. Отличился Александр Козинов, установивший окончательный счет в матче.-0-