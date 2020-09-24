Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" (Гродно) в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период команды провели в равной борьбе, но счет открыли гости из Гродно. На 12-й минуте отличился Павел Ажгирей после передачи Игоря Варивончика. "Рыси" приложили все усилия, чтобы отыграться, и это им удалось во второй трети поединка.

Будучи в меньшинстве, команда Сергея Стася провела острую контратаку. Старания Евгения Хузеева и Нассера Субхи на 31-й минуте завершил точным броском Вадим Сушко. А еще через пять минут Герман Нестеров с передачи Александра Скоренова забросил вторую шайбу "Гомеля".

После этого гола хозяева площадки закрылись и окончательно перешли на игру вторым номером. Вратарь "Гомеля" Андрей Грищенко в эти минуты действовал весьма надежно.

В остальных встречах игрового дня "Динамо-Молодечно" уступило в овертайме "Металлургу" из Жлобина - 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1), а солигорский "Шахтер" крупно выиграл у "Могилева" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).-0-