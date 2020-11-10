Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси

10 ноября, Минск. /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты "Гомеля" выиграли у "Немана" в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды с самого начала демонстрировали привлекательный для болельщиков хоккей, уделяя немало времени игре в атаке. Впрочем, и об обороне как игроки "рысей", так и их визави из Гродно не забывали. В итоге за весь первый период дружины отличились лишь однажды. Под занавес первой трети поединка шайбу для "Гомеля" забросил Илья Камбович.

После перерыва гродненская дружина ведомая Андреем Сидоренко сделала все, чтобы отыграться и ей это удалось на 28-й минуте матча. Артем Левша завершил комбинацию, начатую Кристианом Дзюбиньски и Артуром Абметкой.

После второго перерыва Александр Скоренов вывел "рысей" вперед, На что "Неман" ответил шайбой Кристиана Дзюбиньски. Но все же, счастье было на стороне самобытной гомельской дружины. Антон Елисеенко менее чем за четыре минуты до конца поединка вывел ее вперед. Как не старались гродненцы, одержать очередную победу после смены тренерского штаба они не смогли.-0-