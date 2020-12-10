Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки со старта нагнетали обстановку у ворот команды Андрея Сидоренко. Гости старались аккуратно играть в обороне, не забывая об активных действиях в чужой зоне. Такой хоккей принес успех "рысям", которые забросили две шайбы, тем самым сделав значительную заявку на итоговый успех. Дубль оформил Герман Нестеров, оказавшийся самым расторопным на пятаке у ворот "Немана" на седьмой и девятой минутах встречи.

Второй период гродненцы начали не лучшим образом, однако вратарь команды Максим Городецкий был на стороже и раз за разом отводил угрозу от своих владений. Как это часто бывает в таких случаях, гостям на 22-й минуте матча удалась разящая контратака, и Алексей Малиновский слету поразил ворота Ивана Лубского.

Пропущенная шайба не повлияла на ход игры. Гомельчане по-прежнему активно атаковали ворота гродненского клуба, и на 27-й минуте Илья Камбович, выждав гроссмейстерскую паузу, отправил третью шайбу в ворота "Немана".

В третьем периоде любители хоккея увидели еще две шайбы. Сначала на 55-й минуте отличился игрок "рысей" Кирилл Межейников, а менее чем за минуту до конца встречи шайбу забросил Сергей Малявко, установивший окончательный счет матча. Тренерский штаб "Немана" снял с игры вратаря, но заключительный штурм гостей завершился безрезультатно.-0-