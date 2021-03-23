23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала игроки обеих команд намеревались сосредоточиться на игре от обороны. При этом какие-то эпизоды как у ворот "Гомеля", так и у ворот "Шахтера" возникали, однако до голевых моментов дело не доходило. На восьмой минуте матча гомельчане оказались в достаточно трудной ситуации. Судьи удалили до конца встречи главного тренера "рысей" Сергея Стася, который руководил своими подопечными на расстоянии.

Во втором периоде оборонительный хоккей в исполнении команд продолжился. Отличный момент был у гомельчан, когда они играли впятером против трех игроков "Шахтера", но команда Юрия Файкова была безупречна и не позволила соперникам открыть счет. "Горняки" также были близки к тому, чтобы забросить шайбу, но хорош был вратарь их конкурентов Максим Лубский.

Казалось, матч так и продолжит движение в ничейную гавань и все решится в овертайме, но на 43-й минуте при игре в большинстве Герман Нестеров из "Гомеля" открыл счет, завершая комбинацию, начатую Вадимом Сушко и Антоном Елисеенко.

"Горняки" приложили все усилия, чтобы отыграться. Тренерский штаб солигорчан взял в концовке тайм-аут и снял с игры вратаря Сергея Степанова. Отсутствие голкипера на привычном месте стоило "горнякам" второй пропущенной шайбы. За 59 секунд до конца матча Николай Сусло поразил пустые ворота, сделав шансы "Шахтера" на успех в данном поединке весьма призрачными. До финальной сирены ситуация не изменилась.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Гомеля".-0-