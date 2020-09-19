19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Сергея Стася 0 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за "Юностью" силу команды из "Гомеля", демонстрирующую самобытный хоккей, признали игроки солигорского "Шахтера". Начало не предвещало проблем для дружины Юрия Файкова. "Рыси", оставшись в меньшинстве, уже на второй минуте первого периода пропустили голевой выпад соперников. Шайбу у "горняков" забросил Роман Малиновский, однако пропущенный гол лишь раззадорил гомельчан. Они пошли вперед и смогли сравнять счет. Старания партнеров завершил взятием ворот Игорь Ревенко. После этого "рыси" еще больше раскрепостились. Еще через две минуты "Гомель" вышел вперед благодаря шайбе Антона Елисеенко.

На третьей минуте второго периода гомельчане отличились еще раз. Упрочил лидерство команды из города на берегах Сожа Кирилл Межейников. После третьей шайбы подопечные Сергея Стася перешли на контратакующую игру, больше внимания уделяя обороне своих ворот. "Горняки" старались действовать агрессивно, однако до финальной сирены счет не изменился.

Что касается остальных матчей тура, то "Металлург-Жлобин" победил минскую "Юность" - 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). Отметим дубль Захара Полищука. Кроме того, у победителей отличились Дмитрий Заламай и Алексей Михнов. У проигравшей команды голы записали на свой счет Михаил Стефанович и Всеволод Кашкар.

Гродненский "Неман" добыл волевую победу в противоборстве с оршанским "Локомотивом". Команда Сергея Пушкова ударно провела третий период и одержала убедительную викторию - 5:3 (1:1, 0:2, 4:0). Дубль оформил польский легионер гродненцев Кристиан Дзюбиньски. Кроме того, за "Неман" забрасывали Артур Абметка, Оскар Яскевич и Александр Малявко. В рядах "железнодожников" отметились Александр Семочкин, также сделавший голевой дубль, и Дмитрий Колышкин, реализовавший большинство своей команды.

У "Динамо-Молодечно" не возникло проблем в матче против "Могилева" - 8:1 (1:0, 3:0, 4:1). Две шайбы у победителей забросил Волков. По одному взятию ворот записали на свой счет Илья Казьянин, Дмитрий Амброжейчик, Никита Пышкайло, Антон Мохорев, Никита Никулин и Игорь Мартынов. У могилевчан шайбу престижа провел Андрей Герасимов, отличившийся уже при счете 6:0 в пользу молодечненского клуба.