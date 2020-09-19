ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 19 сентября 2020
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:27 Не менее 12 мирных жителей погибли в Афганистане в результате авиаударов по базе талибов В мире
19:49 Хоккеисты "Гомеля" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:41 Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США превысило 200 тыс. В мире
19:22 ГТК прокомментировал ситуацию на границе Общество
19:14 В Лондоне противники вакцинации от коронавируса вступили в противостояние с полицией В мире
18:52 Волейболистки "Минчанки" с поражения начали выступление в российской суперлиге Спорт
18:37 Около 9 тыс. мигрантов на Лесбосе перебрались в палаточный лагерь после пожара В мире
17:58 На МКАД лось попал под колеса микроавтобуса Происшествия
17:44 МИД России: приглашение Тихановской в Брюссель является вмешательством во внутренние дела Беларуси Политика
17:25 Более 10 человек задержаны 19 сентября за участие в несанкционированном мероприятии в Минске Происшествия
17:13 Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии встретятся в Токио в октябре В мире
16:40 ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе Регионы
16:35 В Германии ожидают регистрации вакцины от COVID-19 в конце 2020 - начале 2021 года В мире
16:26 Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития В мире
16:04 Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси Общество
15:55 Два человека погибли из-за циклона "Янос" в Греции В мире
15:48 В Витебске задержан один из активных участников нападения на сотрудников милиции Происшествия
15:28 Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк Общество
14:56 ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей Регионы
14:48 Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе Политика
14:34 Минздрав: совершившего самоподжог в Смолевичах мужчину перевели в Республиканский ожоговый центр Общество
14:22 Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном Экономика
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 73 212 пациентов с COVID-19 Общество
13:39 Япония выделит $770 млн на участие в проекте по освоению Луны Технологии
13:27 Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября Общество
13:19 Нового судью Верховного суда США изберут до президентских выборов В мире
12:53 Тропический шторм "Бета" сформировался в Атлантическом океане В мире
12:28 Белорусские спасатели заняли все призовые места в первый день соревнований в Санкт-Петербурге Общество
12:16 БГПУ проведет "Гарбузовы фэст" в Минском районе 26 сентября Регионы
11:58 Минздрав России: вакцинация от коронавируса может стать для туризма разумной мерой В мире
Все новости
Все новости
Спорт
19 сентября 2020, 19:49

Хоккеисты "Гомеля" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

Фото Группы болельщиков ХК "Гомель"
Фото Группы болельщиков ХК "Гомель"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Сергея Стася 0 3:1 (2:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за "Юностью" силу команды из "Гомеля", демонстрирующую самобытный хоккей, признали игроки солигорского "Шахтера". Начало не предвещало проблем для дружины Юрия Файкова. "Рыси", оставшись в меньшинстве, уже на второй минуте первого периода пропустили голевой выпад соперников. Шайбу у "горняков" забросил Роман Малиновский, однако пропущенный гол лишь раззадорил гомельчан. Они пошли вперед и смогли сравнять счет. Старания партнеров завершил взятием ворот Игорь Ревенко. После этого "рыси" еще больше раскрепостились. Еще через две минуты "Гомель" вышел вперед благодаря шайбе Антона Елисеенко.

На третьей минуте второго периода гомельчане отличились еще раз. Упрочил лидерство команды из города на берегах Сожа Кирилл Межейников. После третьей шайбы подопечные Сергея Стася перешли на контратакующую игру, больше внимания уделяя обороне своих ворот. "Горняки" старались действовать агрессивно, однако до финальной сирены счет не изменился.

Что касается остальных матчей тура, то "Металлург-Жлобин" победил минскую "Юность" - 4:2 (1:0, 3:1, 0:1). Отметим дубль Захара Полищука. Кроме того, у победителей отличились Дмитрий Заламай и Алексей Михнов. У проигравшей команды голы записали на свой счет Михаил Стефанович и Всеволод Кашкар.

Гродненский "Неман" добыл волевую победу в противоборстве с оршанским "Локомотивом". Команда Сергея Пушкова ударно провела третий период и одержала убедительную викторию - 5:3 (1:1, 0:2, 4:0). Дубль оформил польский легионер гродненцев Кристиан Дзюбиньски. Кроме того, за "Неман" забрасывали Артур Абметка, Оскар Яскевич и Александр Малявко. В рядах "железнодожников" отметились Александр Семочкин, также сделавший голевой дубль, и Дмитрий Колышкин, реализовавший большинство своей команды.

У "Динамо-Молодечно" не возникло проблем в матче против "Могилева" - 8:1 (1:0, 3:0, 4:1). Две шайбы у победителей забросил Волков. По одному взятию ворот записали на свой счет Илья Казьянин, Дмитрий Амброжейчик, Никита Пышкайло, Антон Мохорев, Никита Никулин и Игорь Мартынов. У могилевчан шайбу престижа провел Андрей Герасимов, отличившийся уже при счете 6:0 в пользу молодечненского клуба.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Волейболистки "Минчанки" с поражения начали выступление в российской суперлиге
Фото ВК "Ленинградка" Волейболистки "Ленинградки" выиграли у "Заречья-Одинцово" в стартовом матче российской суперлиги
Фото ХК Авангард Омск Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ
Фото bvf.by Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко заняли 17-е место на ЧЕ по пляжному волейболу
Фото из архива Стали известны победительницы чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в трех весовых категориях
Футболисты "Немана" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Кочанова провела совещание с руководителями учреждений здравоохранения Минска
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 212 пациентов с COVID-19
Только до конца сентября! Покупайте "трешку" в доме "Пекин" и получайте место в паркинге в подарок!
Топ-новости
Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк
Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе
Более 10 человек задержаны 19 сентября за участие в несанкционированном мероприятии в Минске
Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября
ФОТОФАКТ: Второй республиканский турнир по торфяному футболу прошел в Смолевичском районе
ГТК прокомментировал ситуацию на границе
Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси
Назаров уполномочен на переговоры по нефти с Казахстаном
ФОТОФАКТ: Первая в Беларуси бумажная фабрика в Добруше отмечает юбилей
Закрытие 18 сентября станции метро "Купаловская" было связано с ложным сообщением о минировании
Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси
Белорусские спасатели заняли все призовые места в первый день соревнований в Санкт-Петербурге
Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году
ФОТОФАКТ: Участники мотопробега, посвященного 75-летию Великой Победы, посетили Брестскую крепость
Максиму Знаку следователи предъявили обвинение
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.