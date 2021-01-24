24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" победили "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси. Матч на льду "Чижовка-Арены" завершился в пользу команды Сергея Стася со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со стартовых минут матча команды уделяли много внимания обороне, демонстрируя вязкий хоккей. Такое течение игры больше импонировало гомельчанам, которые на заключительной минуте периода смогли открыть счет. Герман Нестеров завершил комбинацию, начатую Владиславом Бойко и Игорем Ревенко.

В первой половине второго периода команды словно подменили. Они начали играть в яркий, динамичный хоккей, с обилием опасных моментов. На пятой минуте "рыси" "расчертили" эффектную комбинацию в большинстве. Игорь Ревенко, откликнувшись на пас из-за ворот от Германа Нестерова, эффектно увеличил счет в пользу "Гомеля".

Но с разницей в две шайбы гости вели недолго. На шестой минуте периода игрок "Юности" Евгений Ковыршин выиграл вбрасывание и отпасовал на Андрея Антонова. После его мощнейшего броска вратарь "Гомеля" Андрей Грищенко был бессилен. Постепенно темп игры снизился, игра начала дробиться на отдельные эпизоды. У команд были моменты, чтобы изменить счет, однако защитники и вратари обеих дружин действовали без ошибок.

В третьем периоде игроки "Юности" окончательно перехватили инициативу и упорно искали пути к воротам соперников. Однако столичным хоккеистам не хватало точности в завершающей стадии атак. Несколько раз шайба чудом не попадала в ворота. В заключительные минуты матча минчане сняли с игры вратаря, однако счет не изменился.

В еще одном поединке игрового дня гродненский "Неман" победил ХК "Могилев" со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Павел Пищальников, Владислав Мисников, Артем Левша и Егор Степанов. У проигравших шайба на счету Артема Васько. -0-