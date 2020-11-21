21 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты "Гомеля" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) и сохранили лидирующие позиции в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане с самого начала оказались под прессингом хозяев площадки, которые несмотря на территориальное преимущество забросить шайб так и не смогли. Но вот гости свой шанс использовали. Оказавшись в большинстве Илья Камбович вывел на убойную позицию Николая Сусло, который не промахнулся.

Во втором периоде "Неман" делал все возможное, чтобы отыграться, и это у подопечных Андрея Сидоренко получилось. Шайбу забросил Алексей Фурса, которому ассистировал Александр Малявко. Но большего гродненцам добиться не удалось. Отлично действовал в рамке ворот гомельчан Андрей Грищенко.

На 46-й минуте "рыси" и вовсе вышли вперед, после точного броска Игоря Ревенко. Незадолго до финального свистка Александр Скоренов установил окончательный счет в матче. Финальный штурм гродненцев удачи им не принес.

В еще одном матче игрового дня чемпионата Беларуси "Металлург-Жлобин" проиграл "Динамо-Молодечно" – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). У выигравших отличились Павел Денисов и Павел Амброжейчик, ставший автором голевого дубля. У "стальных волков" единственную шайбу на свой счет записал Владислав Соколовский. -0-