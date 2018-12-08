Хоккеисты "Гомеля" потерпели шестое поражение подряд в экстралиге

Во время матча "Динамо-Молодечно" - "Гомель". Фото ХК "Гомель"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" уступили в гостях в очередном матче экстралиги "Динамо-Молодечно" - 1:3 и потерпели шестое поражение подряд в чемпионате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После ничейного исхода первого и второго периодов - 1:1, определяющими стали заключительные двадцать минут игры. Артем Землянкин вывел молодечненцев вперед - 2:1, а окончательный счет установил Дмитрий Амброжейчик, отправив шайбу в пустые ворота - 3:1. Последний раз гомельчане побеждали в чемпионате 4 ноября, одолев "Лиду" - 2:0.

В Солигорске "Шахтер" уступил действующему чемпиону гродненскому "Неману" - 0:3. Команда Сергея Пушкова получила минимальное преимущество в счете после точного броска Сергея Малявко, в третьем периоде важную шайбу у "Немана" забросил Антон Гришанов. В концовке солигорцы решили заменить вратаря на шестого полевого игрока, однако Артема Левша уверенно поразил ворота "горняков" - 3:0.

Упорное сопротивление в матче с "Лидой" встретила "Юность". Минчане забросили лишь дважды. Голевым дублем отметился Егор Гайнетдинов на 26-й и 33-й минутах.

Турнирное положение: "Юность" - 76 очков (30 матчей), "Шахтер" - 66 (30), "Неман" - 62 (28), "Динамо-Молодечно" - 54 (33), "Гомель" - 40 (29), "Металлург" - 25 (28), "Лида" - 24 (30), Беларусь U-20 - 10 (30).

В воскресенье, 9 декабря, в Минске состоится центральный матч перед перерывом в экстралиге: минская "Юность" примет "Неман". Хоккеисты "Шахтера" сыграют с "Лидой", "Динамо-Молодечно" встретится с жлобинским "Металлургом".-0-