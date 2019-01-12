Хоккеисты "Гомеля" с поражения от "Белфаста" стартовали в суперфинале Континентального кубка

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" с поражения со счетом 0:5 от "Белфаст Джайантс" стартовали в суперфинале Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда, потерявшая нескольких ведущих игроков в ходе сезона, перешедших в другие клубы, уверенно действовала в начале первого периода, но пропустила на 18-й минуте встречи. Далее британский клуб еще четырежды поразил ворота Романа Бобарико. Итоговый счет - 5:0, в пользу "Белфаста". Одним из лучших игроков прошедшей встречи стал форвард хозяев Патрик Дуайер, отметившийся голом и результативной передачей.

В первом туре суперфинала в другом матче казахстанский "Арлан" добился победы над польским клубом "Катовице" - 4:2.

Во втором туре "Гомель" встретится 12 января с "Арланом" в 18.00, а завершит выступление 13 января матчем с "ГКС Катовице" (Польша) в 16.00.

Наиболее высокий результат в Континентальном кубке гомельчане показали в 2004 году, когда в решающем матче за почетный трофей уступили словацкому "Словану" (2:6) и заняли второе место.

В прошлом году обладателем Континентального кубка стала минская "Юность". Для команды Михаила Захарова это был третий подобный успех после побед в 2007 и 2011 годах. В 2015 году Континентальный кубок выиграл другой белорусский клуб - гродненский "Неман".-0-

Фото ФХ "Гомель"