Хоккеисты "Гомеля" стали последними полуфиналистами Кубка Президента

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграв в седьмом матче серии гродненский "Неман" со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) стали последними полуфиналистами Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча гомельчане старались играть в агрессивный, атакующий хоккей. Гродненцы в свою очередь сделали ставку на надежную оборону. В первом периоде эта ставка срабатывала. Защитники "Немана" превосходили соперников, разрушая их замыслы. Постепенно игра выровнялась и подопечные Андрея Сидоренко стали чаще бывать у ворот Андрея Грищенко, который впрочем был в рамке безупречен.

После перерыва команда Сергея Стася добавила в агрессивности, оттесняя соперников в углы площадки и забирая у них шайбу. В итоге "рыси" открыли счет на 29-й минуте. Герман Нестеров протащил шайбу в зону и нанес неприметный бросок заставший в расплох голкипера "Немана" Максима Городецкого, который ошибок до этого не допускал. Это вторая шайба форварда в плей-офф. Также на его счету пять результативных передач.

В третьем периоде команды обменивались атаками. У гродненцев было два прекрасных шанса на то, чтобы сравнять счет после удалений Олега Качеловского, Вадима Сушко и Павла Воронова, но гомельчане смогли хорошо сыграть в защите. В концовке "Неман" снял с игры вратаря. Игра раздробилась на отдельные эпизоды. За восемь секунд до конца матча шайбу в пустые ворота соперников забросил Герман Нестеров, оформивший голевой дубль.

Таким образом, в полуфинальных сериях Кубка Президента встретятся "Юность" и "Металлург," а также "Шахтер "– "Гомель".-0-