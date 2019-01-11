Хоккеисты "Гомеля" стартуют в суперфинале Континентального кубка

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" проведут сегодня в Белфасте (Северная Ирландия) первый матч в суперфинале Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Олега Хмыля сыграют в 22.00 против хозяев площадки "Белфаст Джайантс". В рядах соперников белорусов немало игроков, имеющих опыт игры в НХЛ, а "рыси" выступают своеобразной темной лошадкой турнира. Белорусский клуб потерял многих своих лидеров во время сезона и в белорусской экстралиге потерпел десять поражений в последних 15 матчах.

Решающий этап Кубка пройдет с 11 по 13 января на Arena Belfast (7400 зрителей). В финальной стадии Континентального кубка "Гомель" также встретится 12 января с "Арланом" (Казахстан) в 18.00 и 13 января - с "ГКС Катовице" (Польша) в 16.00. Наиболее высокое место в этом турнире гомельчане заняли в 2004 году, когда в решающем матче за трофей уступили словацкому "Словану" (2:6) и заняли второе место.

В прошлом году обладателем Континентального кубка стала минская "Юность". Для команды Михаила Захарова это был третий подобный успех после побед в 2007 и 2011 годах. В 2015 году Континентальный кубок выиграл гродненский "Неман".-0-