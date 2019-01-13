Хоккеисты "Гомеля" уступили "Арлану" в суперфинале Континентального кубка

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" с крупным счетом 2:8 уступили казахстанскому "Арлану" в суперфинале Континентального кубка, который проходит в Белфасте (Северная Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба клуба уже встречались на предварительной стадии турнира. В ноябре 2018 года во французском Лионе "Арлан" также был сильнее подопечных Олега Хмыля - 3:0. В прошедшем матче на Arena Belfast гомельчане уже в первом периоде пропустили четыре шайбы. Далее соперники из Казахстана продолжали контролировать игру и добились важной победы в борьбе за почетный трофей. У "Гомеля" голами отметились Антон Точилкин и Евгений Соломонов.

В другом матче второго тура соревнований "Белфаст Джайантс" был сильнее польской команды "ГКС Катовице" - 4:2.

Заключительную игру в решающей стадии Континентального кубка белорусский клуб проведет с польским "ГКС Катовице" 13 января. Борьбу за первое место поведут "Белфаст" и "Арлан", у которых по шесть очков после двух туров.

Наиболее высокий результат в Континентальном кубке гомельчане показали в 2004 году, когда в решающем матче за почетный трофей уступили словацкому "Словану" (2:6) и заняли второе место.

В прошлом году обладателем Континентального кубка стала минская "Юность". Для команды Михаила Захарова это был третий подобный успех после побед в 2007 и 2011 годах. В 2015 году Континентальный кубок выиграл другой белорусский клуб - гродненский "Неман".-0-