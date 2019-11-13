13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" в домашнем матче чемпионата Беларуси разгромили "Лиду" со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел под диктовку хозяев. Уже на 6-й минуте противостояния защитник "Гомеля" Александр Петров открыл счет. Через две минуты его начинания поддержал партнер по команде Сергей Тополь - 2:0. Хоккеисты "Лиды" попытались восстановить равновесие сил, но забросить шайбу в ворота Андрея Грищенко не удалось.

Во втором периоде игроки "рысей" продолжили владеть инициативой, начав двадцатиминутку с атаки. Реализовать задуманное получилось у защитника "Гомеля" Егора Иванова - 3:0. На 37-й минуте счет до четырех шайб довел форвард Сергей Тополь и оформил дубль.

В третьем периоде хоккеисты "Лиды" старались играть от обороны. Это не помогло гостям, очередной гол на 51-й минуте противостояния в ворота соперников забросил форвард "рысей" Илья Жуковский. Минута понадобилась его товарищу по команде Павлу Воронову, чтобы установить счет 6:0. Точку во встрече поставил нападающий "Гомеля" Александр Семочкин за 38 секунд до финальной сирены - 7:0.

Еще в одном матче чемпионата Беларуси "Могилев" в гостях одержал волевую победу над молодечненским "Динамо" - 6:5.-0-