Хоккеисты "Гомеля" выиграли у "Металлурга" и вышли на второе место в чемпионате Беларуси

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" у себя дома победили жлобинский "Металлург" со счетом 3:2 в первом матче 2022 года в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок двух соседей в Гомеле, как и ожидалось, прошел в очень упорной борьбе. На 8-й минуте форвард гостей Артур Гаврус открыл счет, однако еще до перерыва Илья Жуковский и Павел Развадовский вывели гомельчан вперед. Во второй двадцатиминутке Евгений Соломонов восстановил паритет, но за пять минут до окончания заключительной трети поединка точный бросок Никиты Устиненко принес победу хозяевам арены. Хоккеисты "Гомеля" одержали четвертую викторию кряду и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице, обойдя на один балл "Металлург".

Лидируют действующие чемпионы страны хоккеисты минской "Юности", у которых 61 очко в 39 проведенных матчах. На два балла меньше у "Гомеля", в активе "Металлурга" 58 очков, солигорский "Шахтер" имеет 57 зачетных баллов. Сегодня в центральном матче "Шахтер" примет в Солигорске гостей из "Юности". В Гродно местный "Неман" будет соперничать с молодечненским "Динамо".-0-