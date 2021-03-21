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21 марта 2021, 15:03

Хоккеисты "Гомеля" вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против "Шахтера"

Фото из архива
Фото из архива

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" победили в третьем матче серии до четырех побед "Шахтер" - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый период матча в городе над Сожем проходил с небольшим преимуществом "горняков". Команда Юрия Файкова попыталась с первых минут подавить сопротивление хозяев площадки. Однако оборона "рысей" сбоев практически не допускала. Тем не менее солигорчанам удалось открыть счет, на 14-й минуте отличился Александр Левко.

После перерыва игра гомельчан преобразилась. Они стали активнее идти вперед, что принесло свои плоды. На 23-й минуте счет сравнял Нассер Субхи. Однако это обстоятельство не внесло сумятицы в ряды "горняков", которые ответили голевыми залпами Андрея Феклистова, реализовавшего большинство, и Романа Крикуненко. После этих шайб "Шахтер" стал играть по счету, "Гомель" же продолжил штурм ворот гостей, но до второй паузы порадовать своих многочисленных болельщиков "рыси" не смогли.

Третий период гомельчане начали в большинстве. Долгий розыгрыш привел к дальнему броску Вадима Сушко, который заставил капитулировать Сергея Степанова, но судьи усмотрели помеху для вратаря и шайба в ворота "Шахтера" засчитана не была. Ближе к концовке периода страсти начали разгораться, игроки охотно шли в единоборства, порой действуя чересчур жестко. За 12 минут с небольшим до финальной сирены Игорь Ревенко оказался самым расторопным на пятаке у ворот "Шахтера" и сократил разницу в счете.

Гомельчане продолжили нагнетать ситуацию. Позиционные действия сменяли атаки сходу, и рыси смогли сравнять счет. В большинстве своем веское слово сказал Герман Нестеров. Однако хозяева льда не остановились на достигнутом и вышли вперед. Игорь Ревенко отлично сыграл у чужих ворот в большинстве и отправил четвертую шайбу в ворота "Шахтера".

"Горняки" старались изменить ход встречи. То и дело во владениях вратаря "Гомеля" возникали опасные моменты, но Максим Лубский, сменивший в рамке Андрея Грищенко, был безупречен и за семь секунд до финальной сирены совершил сэйв.

В итоге в серии до четырех побед "Гомель" повел со счетом 2:1. -0-

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