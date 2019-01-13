Хоккеисты "Гомеля" заняли четвертое место в суперфинале Континентального кубка

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" потерпели три поражения в суперфинале Континентального кубка и заняли четвертое место на турнире в Белфасте (Северная Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем туре белорусская команда уступила польскому клубу "ГКС Катовице" - 0:5. Ранее гомельчане проиграли "Белфаст Джайантс" - 0:5 и казахстанскому "Арлану" - 2:8.

Континентальный кубок 2019 года завоевали хоккеисты "Арлана", которые в серии буллитов были сильнее "Белфаста" со счетом 3:2.

Хоккейный клуб "Гомель" наиболее высокий результат в Континентальном кубке показал в 2004 году, когда в решающем матче за почетный трофей уступили словацкому "Словану" (2:6) и заняли второе место.

В прошлом году обладателем почетного трофея стала минская "Юность". Для команды Михаила Захарова это был третий подобный успех после побед в 2007 и 2011 годах. В 2015 году Континентальный кубок выиграл другой белорусский клуб - гродненский "Неман".-0-