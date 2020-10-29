Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" одолели "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Первую игру под руководством нового наставника Андрея Сидоренко гродненцы завершили со счетом 6:2 (2:0, 1:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненские хоккеисты обеспечили себе солидное преимущество уже в первом периоде, после взятий ворот Артуром Буйницким и Игорем Варивончиком.

Могилевчане не сдались и смогли выровнять ситуацию во втором периоде. Шайбы для "львов" забросили Виктор Андрущенко и Артем Васько. Впрочем, ничейный счет держался недолго. "Неман" усилил давление, оборона могилевчан начала давать сбои, и Игорь Варивончик вновь вывел свою команду вперед.

В заключительной трети матча гродненцы силами Артема Левши, Артура Дриндрожика и Алексея Фурсы упрочили преимущество.

В остальных встречах игрового дня "Юность" разобралась с "Гомелем"- 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), солигорский "Шахтер" разгромил "Металлург-Жлобин" - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0), а "Динамо-Молодечно" обыграло оршанский "Локомотив" - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).-0-