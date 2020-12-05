Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли солигорский "Шахтер" в домашнем матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в овертайме - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут встречи хозяева льда попытались захватить инициативу, однако команда из Солигорска успешно отбивала все попытки "Немана" открыть счет. Хозяева допускали много ошибок.

На шестой минуте встречи экс-игрок дружины из Гродно Роман Малиновский, ныне защищающий ворота "горняков", открыл счет, завершив комбинацию, начатую Ильей Казнадеем и Андреем Феклистовым. Пропустив шайбу, гродненцы еще более активизировались, но до перерыва счет не изменился.

Во второй трети поединка команды обменялись результативными атаками. На гол гродненца Максима Сергеева солигорчане ответили шайбой Александра Жидких. В дальнейшем обе команды много атаковали, но счет так и не изменился.

Преимущество "Шахтера" продержалось практически до самого конца основного времени матча. Когда до финальной сирены оставалось недолго, Андрей Сидоренко взял тайм-аут. Это принесло свои плоды. Точный бросок Артема Левши перевел поединок в дополнительное время. В овертайме польский легионер "Немана" Кристиан Дзюбиньски наказал соперников за некоторую вальяжность. Получив шайбу от партнеров по команде на грани офсайда, он не растерялся, пошел вперед и точным броском заставил капитулировать вратаря гостей, установив окончательный счет матча.-0-