31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" одержали победу над "Локомотивом" в матче чемпионата Беларуси. Команда Андрея Сидоренко завершила поединок со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на крупный итоговый счет, "железнодорожники" на фоне гродненской дружины смотрелись вполне достойно. Первый период и вовсе завершился вничью. На восьмой минуте счет открыл игрок оршанской дружины Егор Гайнетдинов. Далее "Локомотив" перешел на игру вторым номером. Найти брешь в их обороне гродненцам удалось лишь под занавес первой трети поединка. В большинстве забросил Артур Буйницкий.

Во втором периоде игроки "Немана" еще больше усилили натиск на ворота "железнодорожников", которые не справились с атаками соперников и пропустили еще трижды. Отличились Павел Печур, Артур Буйницкий и Кристиан Дзюбиньски, установивший окончательный счет матча.

В третьем периоде, несмотря на старание "железнодорожников", ситуацию переменить не удалось, и гродненцы праздновали вторую кряду победу под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко.

В остальных поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты: "Гомель" – "Шахтер" (Солигорск) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), "Динамо-Молодечно" – ХК "Могилев" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). -0-