Хоккеисты гродненского "Немана" победили "Юность" в чемпионате Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/ Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли столичную "Юность" в чемпионате Беларуси со счетом– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на проблемы с составом у "Немана", матч в Гродно проходил с ощутимым преимуществом хозяев площадки, которые старались действовать первым номером и постоянно атакуя. Однако, несмотря на несколько отличных возможностей, в первом периоде гродненцы добились успеха лишь однажды. На пятой минуте встречи Никита Ремезов реализовал большинство своей команды, заставил капитулировать Игоря Брикуна. Удержать преимущество у гродненцев не получилось.

Счет сравнял Денис Цыганов. Во втором периоде обе команды охотно шли вперед, но больше остроты возникало у ворот гостей, которые отбивались от атак "Немана". Такая активная игра привела к удалению, и на 33-й минуте Игорь Варивончик расторопно сыграл вблизи владений Игоря Брикуна и вывел свою команду вперед.

В третьем периоде преимущество "Немана" стало еще более внушительным, после того как Тимо Хильтунен реализовал выход один на один с голкипером "Юности" после ошибки обороны минчан. Старания подопечных Александра Макрицкого исправить ситуацию оказались безрезультатными. Не помогло и снятие вратаря в последние минуты встречи. Гродненцы умело отвели все угрозы от ворот Виталия Труса.

Помимо поединка в Гродно, в чемпионате Беларуси состоялись еще две встречи. Солигорский "Шахтер" на своей площадке одержал волевую победу над жлобинским "Металлургом" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В Молодечно местное "Динамо" принимало "Гомель" и уступило - 0:2(0:1, 0:1, 0:0), несмотря на обилие моментов у ворот Алексея Мерзлова. -0-