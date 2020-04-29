Хоккеисты гродненского "Немана" получили право сыграть в Лиге чемпионов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" получили право выступить в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021. Таким образом, в новом сезоне ЛЧ Беларусь представят два клуба - чемпион минская "Юность" и обладатель бронзы "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение предоставить еще одно место белорусскому клубу директорат ЛЧ принял в связи с просьбой Словакии заменить ее представителя из-за неготовности инфраструктуры и потому, что Беларусь имеет высший рейтинг среди всех претендентов.

В связи с пандемией коронавируса формат проведения хоккейной Лиги чемпионов в новом сезоне изменен. В отличие от прошлых сезонов, не будет группового этапа. Турнир начнется 6 октября с матчей 1/32 финала. Вплоть до финала в каждом раунде плей-офф команды будут проводить по два матча - дома и в гостях. Финальный поединок намечен на 9 февраля 2021 года.

Хоккеисты минской "Юности" в четвертый раз примут участие в ЛЧ. В прошлом сезоне они впервые сумели пробиться в 1/16 финала этого турнира. Гродненский "Неман" также трижды выступал в Лиге чемпионов, но ни разу не выходил из группы.

В минувшем сезоне победителем ЛЧ в четвертый раз стал шведский клуб "Фрелунда" из Гетеборга, обыгравший в решающем поединке чешский "Маунтфилд" (Градец-Кралове) со счетом 3:1.-0-