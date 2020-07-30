Хоккеисты "Немана" с победы над "Гомелем" стартовали на турнире памяти Александра Дубко

30 июля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" успешно стартовали в домашнем турнире памяти Александра Дубко. Подопечные Сергея Пушкова обыграли "Гомель" со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельские хоккеисты в стартовой трети поединка не уступали хозяевам льда в основных компонентах игры. Они остро атаковали и заставляли соперников нарушать правила. Впрочем, дивидендов из игры в большинстве команда Сергея Стася извлечь не смогла и даже пропустила первую шайбу. На 7-й минуте встречи Игорь Варивончик вывел на ворота "рысей" Артема Левшу, который заставил капитулировать вратаря Андрея Грищенко. Гомельчане не сдавались и настойчиво атаковали ворота Виталия Труса. Первый тревожный звонок прозвенел для игроков "Немана", когда Александр Скоринов попал в штангу. Но на 17-й минуте Егор Корбит с подачи Кирилла Куцыря все же сравнял счет точным броском - 1:1.

Во второй трети поединка гродненцы перехватили инициативу, начали больше владеть шайбой, атаковать ворота соперников. После удаления Олега Качеловского свою команду вперед вывел Эдуард Насыбуллин.

В заключительной трети матча гомельчане вновь усилили натиск на ворота соперников, которые перешли на игру от обороны в надежде на мастерство голкипера. Хозяева, не успевая за форвардами гостей, все чаще фолили, что привело к ряду удалений. Но извлечь выгоду из этого "рыси" не смогли. В заключительные минуты матча команды обменялись опасными моментами. "Рыси" сняли с игры вратаря, но счет остался прежним.

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й по счету, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Старт назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", он взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.-0-

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