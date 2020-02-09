Хоккеисты гродненского "Немана" выиграли у молодечненского "Динамо" в матче чемпионата Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" на глазах у рекордной аудитории выиграли домашний матч у молодечненского "Динамо" в чемпионате Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Сергея Пушкова со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Согласно официальным данным, принципиальный поединок посетили 2142 зрителя, что является рекордом нынешнего сезона в чемпионате Беларуси. Естественно, столь многочисленная аудитория ждала от своих любимцев только победы. И хоккеисты "Немана" не подвели.

По большому счету, вопрос о победителе был снят уже после первого периода. На 10-й минуте счет открыл Николай Сусло. Затем, играя в большинстве, гродненцы смогли увеличить разрыв в счете. Свое веское слово сказал финский легионер "Немана" Валттери Хиетанен.

Во второй трети поединка положение молодечненцев и вовсе стало угрожающим, когда Артур Савинов оформил третье взятие ворот Михаила Карнаухова.

В заключительном периоде молодечненцы попытались вернуться в игру, но им удалось лишь забросить шайбу престижа. Окончательный счет матча установил, огорчив Максима Городецкого, Дмитрий Амброжейчик. Случилось это менее чем за четыре минуты до конца встречи, и на решающий штурм ворот гродненцев у команды из Молодечно просто не хватило времени.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси после 51-й игры лидирует "Юность", на счету которой 110 очков. "Неман" со 104-мя пунктами занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает солигорский "Шахтер", у которого на счету 94 пункта. У идущего на четвертой позиции "Динамо-Молодечно" 72 балла.-0-