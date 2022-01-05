Хоккеисты "Химика" обыграли "Витебск" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

5 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Химика" на своем льду в серии буллитов обыграли "Витебск" в матче чемпионата Беларуси - 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартовой трети витебчане вели с перевесом в две шайбы, которые забросил Максим Лемешевский. Однако на второй перерыв команды уходили уже при счете 3:2 в пользу гостей, а в начале финального периода цифры сравнялись - на дубль Лемешевского своим голевым дуплетом ответил 18-летний форвард хозяев Даниил Сотишвили - 3:3. В овертайме результат не изменился, а в серии послематчевых бросков точнее были новополочане.

Тем не менее, благодаря набранному очку "Витебск" обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Президента, где сыграет впервые за семь лет. Сейчас витебский клуб идет в таблице пятым, набрав 50 очков, "Химик" на шестой позиции с 44 баллами.

В другом матче оршанский "Локомотив" уступил на своей арене жлобинскому "Металлургу" с результатом 1:2. Долгое время счет был равным - 1:1, но за полторы минуты до конца третьего периода победу гостям принес Алексей Мастрюков, реализовавший численное преимущество. Благодаря этому успеху, "Металлург" вернулся на второе место, набрав 60 очков. У лидирующей "Юности" - 63 балла и матч в запасе.-0-