Хоккеисты "Химика" выиграли у "Авиатора" в заключительном туре группового этапа Кубка Салея

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты новополоцкого "Химика" обыграли барановичский "Авиатор" со счетом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Салея, однако в "Финал четырех" не пробились, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок начался с преимуществом команды Олега Хмыля, которая уже на третьей минуте открыла счет силами Константина Пименова. Во втором периоде новополоцкие хоккеисты продолжили атаковать и еще четырежды огорчили вратаря соперников. Отличились Игорь Леоненко, Владислав Лоновенко, Виктор Гавриленко и Павел Шагибалов. К чести "летчиков", они не сложили руки и попытались изменить ход матча. Однако все, что им удалось, - шайба престижа в исполнении Андрея Кузьмича.

В остальных матчах группы А "Витебск" уступил в овертайме жлобинскому "Металлургу" - 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1), а "Шахтер" из Солигорска разобрался с "Брестом" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Ранее место в "Финале четырех" из данной группы забронировали хоккеисты "Гомеля".

"Финал четырех" Кубка Салея сезона 2020/2021 пройдет в Гомеле 29 и 30 августа. На субботу намечены полуфиналы, в воскресенье уступившие команды сыграют поединок за бронзовые медали, а победители поборются за главный трофей. Квартет претендентов составили минское "Динамо", "Юность", "Гомель" и "Динамо-Молодечно". Жеребьевка финального раунда пройдет 27 августа. Столичные команды будут разведены по турнирной сетке и сыграют с победителями групп А и В.-0-