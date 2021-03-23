Хоккеисты ярославского "Локомотива" сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка обыграл дома ЦСКА в четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Ярославле москвичей ждал весьма холодный прием. У победителей шайбы забросили Артем Ильченко, Тему Пулккинен и Егор Коршков. Голкипер "Локомотива" Эдвард Паскуале также внес весомый вклад в успех своей дружины проведя четвертый матч без пропущенных шайб в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Отразив 20 бросков он отпраздновал свою сотую игру в КХЛ.

Таким образом, счет в серии стал равным – 2:2. Пятый матч противоборства между "железнодорожниками" и армейцами пройдет в Москве 25 марта. Затем, 27 марта команды сразятся в Ярославле.

Тем временем в Уфе определился первый полуфиналист Кубка Гагарина нынешнего сезона. Оформив "сухую" серию в четыре победы казанский "Ак Барс" поверг уфимский "Салават Юлаев".

Заключительная встреча между клубами из соседних республик Российской федерации завершилась в пользу команды Дмитрия Квартальнова – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). За дружину из столицы Татарстана забрасывали Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев. У проигравших отличились игрок сборной Беларуси Джефф Платт и Александр Кадейкин.

В предыдущих матчах противостояния казанская команда одержала победы со счетом 4:1, 2:1 (в овертайме) и 2:1.

Соперником "барсов" в полуфинале Кубка Гагарина будет победитель спора между омским "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом". На данный момент счет в серии 2:1, ведут омичи.-0-