Хоккеисты "Йоккерита" победили "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты хельсинкского "Йоккерита" победили новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Джокеры" отличились уже на 16-й секунде встречи. Счет открыл Джон Норман с помощью Микко Лехтонена и Хенри Иконена. Впрочем, ответ "снеговиков", как еще называют болельщики команду из Новосибирска, не заставил себя ждать. На 4-й минуте счет сравнял Олег Ли, завершив комбинацию, начатую Константином Алексеевым и Дмитрием Саюстовым. До конца стартового периода команды еще раз обменялись голевыми атаками. Сначала Алекс Грант вывел "Йоккерит" вперед, а затем Олег Ли и Михаэль Руохомаа сделали счет приятным для болельщиков "Сибири".

Однако преимущество в одну шайбу "снеговики" не удержали. Вторая треть поединка проходила в равной борьбе, но в его концовке больше повезло дружине из Хельсинки. Давид Скленичка своим голом вернул "Йоккерит" в игру.

Третий период команды вновь провели с одинаковыми шансами на успех, но за пять минут до конца встречи Виктор Лев метким броском принес победу финскому полпреду в КХЛ. Финальный штурм в исполнении "Сибири" успеха не имел.-0-