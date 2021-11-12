Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли датчан на турнире в Словакии

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) обыграли сверстников из Дании на турнире четырех наций в Пьештянах (Словакия). Матч завершился со счетом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч начался для белорусских хоккеистов не самым лучшим образом. Уже на второй минуте они оказались в роли отыгрывающихся. Датчанам удалась отличная комбинация. Оскар Петерсен отпасовал на Виктора Гаде и тот не промахнулся. Постепенно команда Андрея Михалева перехватила инициативу и на 14-й минуте Егор Севко сравнял счет.

После перерыва обе команды могли выходить вперед, но лучше своими возможностями воспользовались белорусские юниоры, которые вышли вперед после меткого броска Леонида Булгакова.

В третьем периоде игра датчан в обороне расстроилась и они пропустили еще трижды. Отличились Даниил Карпович, Дмитрий Тукач и Арсений Ковгореня. Датчане, стараясь уйти от поражения, мобилизовались и ближе к концу поединка провели несколько острых атак на ворота конкурентов. В одной из них Тристан Петерсен реализовал большинство своей дружины, сократив разницу в счете.

После этого гола скандинавы почувствовали уверенность и постарались навязать свою игру белорусам. Однако уйти от поражения они не смогли.

13 ноября белорусскую юниорскую команду, которая набрала шесть очков после двух туров, ждет непростой матч со сверстниками из Словакии, которые в вечерней части второго турнирного дня сыграют против Германии.-0-