12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли молодежную команду Венгрии, завершив программу из трех спаррингов в Будапеште. На сей раз подопечные Дмитрия Шульги были сильнее в овертайме - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды начали игру без разведки. Белорусы захватили инициативу и много бросали по воротам соперников. Однако возникли проблемы с реализацией уже с самого начала поединка, а не в его концовке, как было в предыдущих матчах белорусских юниоров в столице Венгрии.

Впрочем, счет они открыли первыми. Владислав Шило отдал точный пас на Мирослава Михалева, и тот не промахнулся. Случилось это на 10-й минуте. Венгерская "молодежка" постаралась не откладывать с ответом, и спустя шесть минут им удалась контратака на ворота белорусов при игре в меньшинстве. Тамаш Тот смог убежать к воротам Тихона Чайки и заставить голкипера капитулировать.

Второй период также проходил с небольшим преимуществом белорусской дружины, которая достаточно много атаковала, но успеха добилась лишь однажды. Егор Клавдиев, которому ассистировали Вадим Мороз и Антон Асташевич, выверенным броском застал врасплох Тамаша Миклоша Антека на 38-й минуте игры. В дальнейшем белорусы могли еще несколько раз огорчить своих венгерских визави, но до второго перерыва счет не изменился.

В третьем периоде Гергей Матьяшовски использовал удаление Федора Николаени, отличившись в большинстве на 44-й минуте. Белорусская команда попыталась решить вопрос о победе еще до овертайма, много атаковала, но Тамаш Миклош Антек выручал свою команду как мог. В итоге без дополнительного времени все же не обошлось.

Белорусы владели территориальным и игровым преимуществом. Голевая атака случилась на третьей минуте овертайма. Старания партнеров по команде завершил Егор Сидоров.

Юниорская сборная Беларуси закончила игровое турне в Венгрию с целью подготовки к чемпионату мира в элитном дивизионе своей возрастной группы, который пройдет в США с 26 апреля по 6 мая.

По итогам жеребьевки подопечные Дмитрия Шульги попали в группу А, которая проведет свои матчи в Плано. Их соперниками станут команды Швеции, Канады, Латвии и Швейцарии.

За выход из группы В поспорят коллективы из США, России, Чехии, Финляндии и Германии. Он сыграют на арене Comerica Center во Фриско. Она будет основной на данном юниорском планетарном первенстве.-0-