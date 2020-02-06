Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли швейцарцев на турнире в Словакии, вырвав победу за 17 секунд до сирены

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) обыграла швейцарцев на турнире, посвященном памяти Владимира Дзуриллы, в Словакии со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на пятой минуте матча подопечные Александра Руммо оказались в роли отыгрывающихся. Ворота Алексея Колосова поразил Ноа Майер. Своего шанса отыграться белорусская команда ждала до 14-й минуты поединка. Отличился Евгений Сапельников. А еще через четыре минуты Виталий Антонович с помощью Владислава Шило и Олега Пожигана реализовал большинство своей команды.

Во втором периоде команды тщетно пытались реализовать свои голевые моменты и на перерыв ушли с минимальным преимуществом белорусской сборной.

В третьем периоде спокойно довести матч до победы у команды Александра Руммо не получилось. С интервалом в четыре минуты отличились Кевин Линдеманн, забросивший шайбу в большинстве, и Жереми Бартчи. Однако белорусские юниоры не сложили руки и концовку периода провели в атаках, две из которых завершились точными бросками Евгения Сапельникова и Сергея Кузнецова. Последний огорчил Кевина Паше за семнадцать секунд до финальной сирены, принеся победу своей дружине.

В остальных матчах состязаний Dzurilla Cup - 2020 белорусы, готовящиеся к чемпионату мира в своей возрастной группе, который состоится в апреле, сыграют в городе Пьештяни со сверстниками из Словакии (7 февраля) и Германии (8 февраля). Словаки и немцы в вечерней части первого дня турнира сыграют между собой.-0-