10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси одержали победу над молодежной командой Венгрии. На сей раз команда Дмитрия Шульги была сильнее со счетом 6:1 (3:1, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Довольно быстро белорусы оказались в роли отыгрывающихся. На третьей минуте первого периода отличился Марк Горацко. После этого белорусская команда пошла вперед стремясь отыграться. Это им удалось на 14-й минуте встречи. Вячеслав Грамович откликнулся на передачу Максима Сушинского.

Прошло совсем немного времени и Иван Аношко вывел белорусов вперед. На 19-й минуте Андрей Лошко еще больше укрепил преимущество команды Дмитрия Шульги.

После перерыва шайба еще дважды побывала в воротах венгров после результативных атак Захара Польшакова и Вадима Мороза. Окончательный счет в заключительной двадцатиминутке установил Илья Морозов, ставший автором шестой заброшенной шайбы в ворота дружины Венгрии.

Это был второй из трех запланированных матчей юниорской сборной Беларуси (U-18) во время пребывания в Будапеште. Поединки с венграми подопечные Дмитрия Шульги проводят вместо участия в отмененном традиционном турнире памяти Владимира Дзуриллы в Словакии.

В столице Венгрии готовящаяся к апрельскому чемпионату мира среди юниоров в США белорусская дружина проведет еще один матч. 11 февраля она вновь померится силами с венгерской сборной из игроков не старше 20 лет. Напомним, что в первой встрече белорусская юниорская сборная разгромила команду Венгрии (U-18) со счетом 7:2 (5:1, 1:0, 1:1).