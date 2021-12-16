Хоккеисты юниорской сборной Беларуси одержали вторую победу на ЕЮОФ в Вуокатти

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) одержала вторую победу на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

После выигрыша у россиян и поражения от финских сверстников подопечные Андрея Михалева добились волевой виктории над командой Латвии.

Латвийская команда повела в счете на 20-й минуте встречи. Отличился Петерис Буланс, которому ассистировали Микус Крумпанс и Роджерс Букартс. Вторая треть поединка прошла в упорной борьбе, однако болельщики не увидели заброшенных шайб. Заключительный период лучше провели белорусы. На 50-й минуте счет сравнял Арсений Ковгаленя с помощью Владислава Пашуто и Павла Камко. Через три с небольшим минуты Николай Тишкевич установил окончательный результат принципиального поединка с северными соседями.

Следующим соперником белорусов на ЕЮОФ в Вуокатти станет чешская дружина. Матч намечен на 17 декабря.-0-