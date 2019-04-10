Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправились на ЧМ в Швецию

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) отправились сегодня на чемпионат мира в дивизионе А, который с 18 по 28 апреля пройдет в Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В выездном списке 28 игроков. Окончательную заявку из 23 фамилий Евгений Есаулов сформирует накануне старта турнира.

Перед отъездом в Швецию игроки юниорской сборной почтили память Руслана Салея и посетили музей Национального олимпийского комитета. Для будущих ведущих игроков национальной команды защитник Руслан Салей - один из ярких представителей истории белорусского хоккея, который служит примером отношения к своему делу.

Также юниорская сборная посетила офис НОК, где специалисты отдела информации провели познавательную экскурсию по музею олимпийского движения в Беларуси. Хоккеисты проверили свои знания спортивной истории. Ребята с особым интересом изучали профильные для них стенды, посвященные Руслану Салею и хоккейному олимпийскому турниру в Солт-Лейк-Сити.

В завершение экскурсии команда посетила интерактивный уголок, где каждый желающий на компьютерных симуляторах мог попробовать свои силы в пулевой стрельбе, метании копья, прыжках в длину и беге - как "гладком", так и с барьерами.

Заключительный этап подготовки к чемпионату мира белорусы проведут на севере Швеции. 13 и 14 апреля подопечные Евгения Есаулова сыграют товарищеские матчи с Россией и Канадой. Мировой форум в двух шведских городах стартует 18 апреля. Белорусские хоккеисты первый матч в группе А проведут с командой Чехии.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции матчей с участием белорусской команды.

Расписание матчей сборной Беларуси в группе А (А3 Арена, Умео):

18 апреля

Чехия - Беларусь (16.30),

19 апреля

Беларусь - Финляндия (20.30),

21 апреля

Беларусь - Канада (20.30),

22 апреля

Швейцария - Беларусь (16.30).

По окончании группового этапа с 25 по 28 апреля четверка сильнейших команд каждой группы продолжит борьбу в плей-офф, а худшие команды квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.-0-

Фото ФХБ